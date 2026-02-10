FORTALECE CLAUDIA SHEINBAUM EDUCACIÓN Y APOYO SOCIAL EN EL MANTE: PATTY CHÍO

* Al participar en la conformación de comités de la Escuela Es Nuestra y la entrega de mas de 500 tarjetas de la Pensión para Mujeres y Adultos Mayores, la Alcaldesa resalta la aplicación de beneficios de forma directa a las familias mantenses.

​La Presidenta Municipal de El Mante, Patty Chío, reconoció el respaldo del Gobierno Federal a las familias mantenses, así como la importante derrama económica que generan los programas sociales y educativos en beneficio del municipio.

La alcaldesa asistió a la reunión de conformación del comité del programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN), llevada a cabo en planteles educativos beneficiados, una estrategia federal orientada a fortalecer la educación pública mediante la mejora de la infraestructura escolar.

Con la presencia del Delegado de programas sociales en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, Patty Chío destacó la relevancia del trabajo territorial y la coordinación con la Federación, señalando: “Estoy muy contenta de que el delegado Luis Lauro Reyes esté realizando trabajo de campo con los programas del Gobierno Federal; esto demuestra el gran trabajo que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum para el bienestar de las y los mexicanos”.

​A través del programa “La Escuela Es Nuestra”, se ejercerá una derrama económica de 13 millones 300 mil pesos, destinada a escuelas de nivel básico y medio superior, lo que permitirá mejorar instalaciones y espacios educativos en El Mante.

Asimismo, se realizó la entrega de más de 500 credenciales correspondientes a los programas Mujeres Bienestar y Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores, fortaleciendo el apoyo directo a los sectores prioritarios. En este contexto, la presidenta municipal subrayó el impacto positivo de estas acciones federales en el municipio:

“Hoy nuestro municipio recibe el respaldo del Gobierno Federal con más de 13 millones de pesos para escuelas del programa La Escuela es Nuestra, así como más de 500 credenciales de los programas Mujeres Bienestar y Pensión del Bienestar; estamos muy contentos con estos resultados y con el trabajo que realizamos de manera conjunta”.

Finalmente, Patty Chío reiteró que el Gobierno Municipal mantiene un firme compromiso social, sumando esfuerzos con la Federación para garantizar que los programas lleguen a quienes más lo necesitan.