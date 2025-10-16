FOMENTA PATTY CHÍO LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PLANTELES EDUCATIVOS

*En trabajo de unidad con COEPRIS, Protección Civil, Gobierno Estatal, Municipal y Sistema DIF realizan supervisión de cocinas y desayunadores en escuelas de la zona temporalera.

Anteponiendo el cuidado y bienestar de los estudiantes, la Presidenta Municipal Patty Chío inició la supervisión de comedores y cocinas de los desayunos escolares en escuela de la zona temporal.

Acompañada de la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, el director de Protección Civil Édgar Alan Ayala y el coordinador de la COEPRIS en la región Marco Antonio González Aguilar y el jefe del CREDE Israel Regalad; la Presidenta Municipal visitó las escuelas Felipe Ángeles en el Poblado Los Aztecas y el COBAT 19 en Nueva Apolonia, donde se distribuyen los desayunos escolares municipales y estatales.

” Estamos cuidando la seguridad y sana alimentación de los mas de 9 mil alumnos que en El Mante se alimentan con los desayunos escolares que en forma bipartida distribuimos el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Tamaulipas junto a la Dra. María de Villarreal para que todos ustedes crezcan sanos ” le dijo a los estudiantes.

Destacó que todos Unidos padres de familia, COEPRIS, Protección Civil, Sistema DIF y Gobierno federal, Estatal y Municipal trabajan para que los niños y jóvenes estén seguros en las escuelas.

Verificadores de COEPRIS constataron limpieza e higiene en cocinas y desayunadores, mientras que elementos de Protección Civil realizaron el dictamen operativo en infraestructura.

“Le pedimos de favor, le de las gracias a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a nuestro Gobernador Américo Villarreal Anaya por las becas escolares y obras que recibimos y que mucho nos impulsan a ser cada día mejores estudiantes” le dijeron estudiantes.

Le acompañaron autoridades educativas y padres de familia, ante quiénes entregó reconocimientos por años de servicio a maestros del COBAT 19.