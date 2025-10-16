DONA COMAPA ALTAMIRA VÍVERES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA DAMNIFICADOS DEL NORTE DE VERACRUZ

*Fueron llevados al centro de acopio instalado en la plaza Constitución para su posterior envío a las familias afectadas

Solidarizándose con las familias del norte de Veracruz que resultaron afectadas por las recientes lluvias torrenciales y el desbordamiento de ríos, el personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira participó activamente en la donación de víveres y artículos de limpieza y aseo personal que se destinarán a los damnificados.

Gracias a su generosa acción, se recolectó una importante cantidad de productos básicos como arroz, frijol, pastas, sardinas y atún enlatados, azúcar, aceite, leche, verduras en lata, harinas de trigo y de maíz, agua embotellada, además de jabón, champú, pañales, papel higiénico, detergente, cloro, pasta dental, toallas húmedas y sanitarias.

Los víveres y productos de limpieza e higiene personal fueron llevados al centro de acopio instalado en la plaza Constitución por el Gobierno Municipal, que encabeza el Dr. Armando Martínez Manríquez, y el Sistema DIF Altamira, que preside la C.P. Rossy Luque de Martínez, para su posterior envío a las familias norveracruzanas afectadas por la contingencia.

Empleados, colaboradores, y jefes de los departamentos de subgerencia Administrativa, Financiera, Técnica, Jurídica, y Comercial, así como del área de Comunicación Social de la COMAPA Altamira, participaron en el acopio de los productos, reafirmando el compromiso humano y social que distingue a la institución.

El gerente general del organismo, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, destacó y agradeció la disposición y el gesto solidario de los trabajadores de esta comisión para ayudar a quienes hoy están atravesando por momentos muy difíciles.