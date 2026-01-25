EN ALTAMIRA LOS ADULTOS MAYORES SON UNA PRIORIDAD

*Reciben atención integral y de primer nivel en la Casa del Adulto Mayor

ALTAMIRA, TAM., 25 Enero 2026.- El bienestar de los adultos mayores es una de las principales prioridades del Gobierno Municipal de Altamira, a través del Sistema DIF Municipal, que encabeza la C.P. Rossy Luque de Martínez, donde diariamente se trabaja para brindar atención, acompañamiento y espacios dignos a este importante sector de la población.

En la Casa del Adulto Mayor, los abuelitos reciben atención de primer nivel en un entorno seguro y adecuado, diseñado para fortalecer su bienestar físico, emocional y social. Este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro donde los adultos mayores se mantienen activos, saludables y plenamente integrados.

Como parte de las actividades que se desarrollan, los usuarios participan en talleres de manualidades, sesiones de gimnasia cerebral, actividades recreativas y dinámicas diseñadas para estimular la mente y promover la convivencia. A través del juego, el aprendizaje y la interacción social, los adultos mayores fortalecen sus habilidades, mejoran su estado de ánimo y disfrutan de una vida más activa.

El DIF Municipal Altamira refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones y programas que garanticen que las personas adultas mayores vivan esta etapa de su vida con alegría, cuidado y una mejor calidad de vida, reconociendo su valor y contribución a la comunidad.