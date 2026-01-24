DEP. CHUY MANTECAS, CAMPEÓN DEL SOFTBOL NOCTURNO EN XICOTÉNCATL

La Unidad Deportiva fue escenario de una gran final del primer Campeonato de Softbol Nocturno “Mariela López Sosa”, donde Dep. Chuy Mantecas se coronó campeón tras un emocionante play off, dejando como subcampeón al Dep. Miguel Alemán.

Más allá del resultado, destacó la unión de las familias y el ambiente de sana convivencia, reflejo del impulso y la unidad promovidos por la alcaldesa Mariela López Sosa, quien continúa respaldando el deporte como motor de integración social.

Reconocimientos:

🏅 Mejor bateador y líder de HR: Darío Ríos

🧤 Mejor pitcher: Meybi Ríos

Posiciones finales:

1️⃣ Dep. Chuy Mantecas

2️⃣ Dep. Miguel Alemán

3️⃣ Cerveceros de San Juan

4️⃣ Dep. El Zoyate