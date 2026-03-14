ROMPE RÉCORD DE ASISTENCIA EN EL ARRANQUE DE LA FERIA XICOTÉNCATL 2026

Xicoténcatl, Tamaulipas. — Con una gran participación de la ciudadanía, se llevó a cabo el arranque oficial de la Feria Xicoténcatl 2026, celebración que forma parte de las festividades por el 275 aniversario de la fundación de este municipio, conocido como la tierra cañera.

Mariela López Sosa, presidenta municipal, encabezó el tradicional corte del listón inaugural, dando inicio a esta fiesta que reúne a familias de Xicoténcatl y visitantes de la región en un ambiente de alegría, cultura y convivencia.

El inicio de la feria estuvo marcado por un colorido desfile de carnaval, que llenó de música y entusiasmo las calles del municipio, para posteriormente dar paso a la presentación musical de Elías Medina y Grupo Legítimo, quienes lograron reunir a miles de asistentes en el escenario principal.

Durante esta primera noche de festejos, quedó de manifiesto la gran unión de las familias, quienes acudieron a disfrutar de esta celebración que promueve la convivencia y las tradiciones del municipio.

Con este exitoso inicio, la Feria Xicoténcatl 2026 se consolida como una de las celebraciones más importantes de la región, reuniendo a la comunidad en torno a la cultura, la música y la identidad de la tierra cañera.