CORRECAMINOS GANA Y HACE VIBRAR AL MARTE

En una noche cargada de emoción, intensidad y el apoyo incondicional de la afición, Correcaminos logró una valiosa victoria ante Irapuato por marcador de 2-1, en el duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga de Expansión MX, disputado en el Estadio Marte R. Gómez.

El encuentro comenzó con un golpe de autoridad de los naranjas.

Apenas transcurría el primer minuto de juego cuando Walter Ortega mandó un centro para encontrar a Tomás Sandoval que mandó el balón al fondo de las redes y encendió de inmediato las gradas del Marte.

Correcaminos dominó gran parte del primer tiempo. Con orden táctico, líneas bien plantadas y una propuesta vertical, el equipo generó varias aproximaciones de peligro que mantuvieron bajo presión a la defensa fresera, aunque sin poder ampliar la ventaja en el marcador.

Para la parte complementaria, el ritmo del partido se mantuvo intenso. Irapuato intentó reaccionar en algunos momentos del encuentro, pero el conjunto universitario supo mantener la disciplina táctica y el control del juego. Sin embargo, en una jugada desafortunada, el silbante señaló un penal a favor de la visita, lo que permitió a los freseros empatar el marcador 1-1.

El conjunto naranja retomó el control del balón, insistiendo con determinación y empuje ofensivo frente a una afición que no dejó de alentar en ningún momento.

Cuando el partido entraba en su recta final y el ambiente se volvía cada vez más electrizante, llegó la jugada decisiva: el árbitro marcó penal a favor de los locales.

Con temple y determinación, Yair Delgadillo tomó el balón y desde los once pasos hizo vibrar al Marte al sellar la victoria de 2-1 para los universitarios.

Este resultado no solo suma tres puntos importantes, sino que también fortalece el ánimo del equipo rumbo a su próximo compromiso: el clásico tamaulipeco ante la Jaiba Brava del Tampico Madero, que se disputará el próximo miércoles 18 de marzo en Tampico, en un duelo que promete intensidad y orgullo regional.