SINERGIA ENTRE ATLETAS Y PATTY CHÍO HACE BRILLAR A EL MANTE Y TAMAULIPAS

En el primer día de competencia, dos mantenses ganan su pase a la etapa nacional; el grupo de atletas, su entrenador y familiares reconocen el apoyo decidido de la Presidenta Municipal

Tras la destacada participación de los atletas locales en las eliminatorias de la CONADE, la comunidad deportiva y los padres de familia han manifestado un sólido reconocimiento a la gestión de la Presidenta Municipal, Patty Chío.

Este respaldo resalta el apoyo decidido de la alcaldesa para que el talento de El Mante brille a nivel nacional, logrando asegurar pases fundamentales a la Olimpiada Nacional de la CONADE.

Estos éxitos no representan únicamente un logro competitivo, sino que son el resultado de una sinergia efectiva entre el Gobierno Municipal y las familias mantenses, quienes han encontrado en esta administración una aliada constante para el desarrollo de los jóvenes de alto rendimiento.

Dicho reconocimiento se ha hecho presente a través de diversas voces, como la del profesor José Natividad Almazán, quien expresó un profundo agradecimiento a la Presidenta por el apoyo integral brindado tanto a los atletas como a los padres de familia. En el mismo sentido, la madre de la destacada velocista Helen, quien representará con orgullo a Tamaulipas en la etapa nacional, resaltó el compromiso de la alcaldesa al señalar que este impulso ha sido clave para que los jóvenes pongan en alto el nombre del municipio.

A estas voces se han sumado familiares de otros seleccionados, quienes coinciden en que el gran orgullo mantense debe seguir siendo impulsado con la determinación que ha mostrado la actual gestión municipal.

Para la administración de Patty Chío, el deporte se consolida como una herramienta fundamental de transformación social. Los testimonios de la ciudadanía refuerzan la política de su gobierno de seguir invirtiendo en la juventud y en las condiciones necesarias para que ningún talento local se quede atrás por falta de recursos.

La Presidenta ha enfatizado que el éxito de los atletas es un orgullo compartido, por lo que su gobierno continuará trabajando hombro con hombro con entrenadores y familias para asegurar que los campeones de El Mante cuenten siempre con el respaldo institucional que merecen, consolidando al municipio como un semillero de éxitos deportivos.

“El Gobernador Américo Villarreal mantiene estas acciones de apoyo al deporte y lo vemos con los trabajos del Estadio Zaragoza que fueron una respuesta no solo a su solicitud, sino a su talento y nosotros como administración decidimos no quedarnos atrás porque sin duda esta sinergia seguirá poniendo el nombre de Tamaulipas y El Mante muy en alto”, dijo la Alcaldesa.