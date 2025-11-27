ENTREGA PATTY CHÍO LENTES GRATUITOS DEL DIF TAMAULIPAS

* El recurso mejorará la visión y calidad de vida de 216 personas, gracias a la Dra. María de Villareal y la Beneficencia Pública.

Con apoyo del Sistema DIF Tamaulipas que preside la Dra. María Santiago de Villarreal, la Presidenta Municipal Patty Chío entregó lentes de armazón que de manera gratuita recibieron 216 personas de El Mante, mejorando su visión.

La campaña estatal se realizó con apoyo del Sistema DIF Tamaulipas, Secretaría de Salud, Beneficencia Pública Federal y Estatal, siendo uno más de los servicios y apoyos que desde el Gobierno Municipal de El Mante se extienden a población que más lo necesita.

“Este recurso les permitirá mejorar su visión y calidad de vida, gracias a la Dra. María Santiago de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas porque sus apapachos llegan a los mantenses a quienes reiteramos el compromiso que como gobierno tenemos para que todos estos recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan y que todos ustedes tengan la confianza de acercarse a nuestras dependencias para la gestión de apoyos que son gratuitos e indispensables para su salud” dijo la Presidenta Municipal.

Acompañada de personal de la Beneficencia Pública Federal y Estatal y la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, la Presidenta Municipal entregó los apoyos visuales a los beneficiarios que uno a uno fue evaluados por optometristas para asegurar que reciban la graduación de lentes de acuerdo a su necesidad y garantizar que el recurso les permitirá mejorar su visión y calidad de vida en el cuidado siempre de su salud.