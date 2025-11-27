BRINDA EL DIF MANTE HERRAMIENTAS PARA EL AUTOEMPLEO A FAMILIAS

* Con capacitación impulsa el fortalecimiento económico.

Impulsando la capacitación para el autoempleo, el Sistema DIF El Mante dio por concluido el curso de barbería.

Después de dos meses de preparación donde conocieron y aprendieron diversas técnicas de barbería, alumnas y alumnos fueron preparados para prestar este servicio a la ciudadanía con miras a emprender su propio negocio.

A nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío, la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez reconoció en los alumnos la disponibilidad de formar parte de los cursos y talleres que se ofrecen en el Centro de Desarrollo Integral para la Familia (CEDIF), con los cuales se impulsa el autoempleo.

“Estos cursos son para que estén al día, que aprendan y emprendan y que sea una herramienta más para que puedan salir adelante beneficiándose económicamente al tener su propio negocio” dijo la directora del Sistema DIF al entregar constancias de fin de cursos.

Agradeció al regidor Homero Venancio Amador Morales por unirse a la labor del Sistema DIF como instructor, en favor siempre del bienestar y fortalecimiento de las familias mantenses.