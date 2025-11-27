RED DE ACOMPAÑAMIENTO ANTE CÓDIGO ORO, UNA ESPERANZA DE VIDA: SST

*Con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se logra un final feliz en situaciones de emergencia

ALFREDO GARCÍA BECERRA

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con la implementación de la estrategia “Red de Acompañamiento en la Atención de Emergencia Obstétrica” en el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, se otorga atención oportuna a este tipo de urgencias médicas, como el de la paciente Ariana Cabrera Reyes.

Luego de una comunicación efectiva entre el personal de los diferentes niveles de atención, se dio respuesta oportuna a la joven madre, quien presentó varios infartos después de dar a luz a su bebé el pasado jueves en el municipio de Nuevo Laredo, clasificando el caso como un “Código Oro” (emergencia obstétrica activa).

Fue a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que la paciente fue trasladada en transporte aéreo médico al Hospital de Alta Especialidad de esta ciudad para recibir la atención que se requería.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que a través de esta Red, se da seguimiento y acompañamiento a las mujeres embarazadas para detectar de manera oportuna los Código Oro y ser referidas a las unidades hospitalarias, lo que ha permitido disminuir la morbilidad, mortalidad materna y perinatal en el estado.

“El objetivo es que tangamos presente que cuando se trata de un embarazo de alto riesgo, trasladar a la paciente a la unidad hospitalaria de manera inmediata, y estamos reforzando el trabajando para que todas las mujeres embarazadas se integren a esta estrategia de acompañamiento, para que lleven su control prenatal de manera efectiva”, destacó Hernández Navarro.

Por su parte la paciente Ariana Cabrera Reyes, agradeció a la Red de Acompañamiento en la Atención de Emergencia Obstétrica, por la respuesta médica inmediata que le dieron, lo que hizo posible que fuera trasladada para recibir la atención necesaria y tener una segunda oportunidad de vida para estar con su pequeña hija.

Cabe mencionar que esta estrategia está conformada por un equipo multidisciplinario de los tres niveles de atención, quienes dan seguimiento y acompañamiento a las mujeres embarazadas que presentan una emergencia obstétrica activa la cual se denomina “Código Oro”, y quienes con una voluntad clara de servicio, dan resolución de los riesgos asociados al proceso obstétrico y aseguran el traslado oportuno y adecuado de las pacientes que requieren de este tipo de urgencia médica.

Cuarto Poder de Tamaulipas/