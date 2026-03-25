CELEBRA EJIDO CELAYA SU 82 ANIVERSARIO CON LA PRESENCIA DE PATTY CHÍO

La Presidenta Municipal estrecha lazos con las familias de la comunidad y hace entrega de equipo de climatización para el museo local.

El Mante, Tam. – En un ambiente de fiesta y unidad comunitaria, la Presidenta Municipal, Patty Chío, encabezó los festejos por el 82 aniversario de la fundación del ejido Celaya, reafirmando su compromiso de mantener un gobierno cercano a las zonas rurales de la urbe cañera.

Durante la celebración, la alcaldesa convivió con las familias fundadoras y los nuevos residentes, destacando la importancia histórica de este ejido en el desarrollo de la región. Como parte de los compromisos cumplidos con la comunidad, Patty Chío realizó la entrega formal de un equipo de aire acondicionado destinado al Museo del ejido, una mejora solicitada por los habitantes para preservar el acervo cultural y brindar mayor comodidad a los visitantes.

“Estamos aquí no solo para celebrar la historia de Celaya, sino para escuchar de viva voz sus necesidades y seguir trabajando de la mano con cada familia”, expresó la mandataria durante el convivio.

La jornada se caracterizó por un diálogo directo entre la autoridad municipal y los ciudadanos, permitiendo a los vecinos plantear inquietudes y propuestas para el mejoramiento de su entorno. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer el tejido social y asegurar que los beneficios de la administración lleguen de manera equitativa a todas las comunidades de El Mante.