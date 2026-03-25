PATTY CHÍO ENCABEZA EL ARRANQUE DE LA JORNADA NACIONAL CONTRA EL DENGUE EN EL MANTE

La alcaldesa dio el banderazo de inicio a las acciones de descacharrización y fumigación en coordinación con el Distrito de Salud VI para proteger a las familias mantenses.

Mante, Tam. – Con el firme objetivo de salvaguardar la salud pública y prevenir brotes epidemiológicos, la Presidenta Municipal, Patty Chío, encabezó el arranque de la Jornada Nacional de Fortalecimiento contra el Dengue, Zika y Chikungunya. El evento marca el inicio de una estrategia intensiva de saneamiento ambiental en todo el municipio.

La puesta en marcha de estas acciones se realizó en estrecha coordinación con el Distrito de Salud VI, representado por su titular, el Dr. Juan Genaro Rodríguez Mar. Ambos funcionarios destacaron que la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal y el sector salud es fundamental para reducir los índices de presencia del mosquito transmisor Aedes aegypti.

El plan operativo contempla brigadas integrales que recorrerán las colonias para realizar labores de:

Descacharrización: Retiro de objetos en desuso que acumulen agua.

Abatización y control larvario: Tratamiento de depósitos de agua.

Fumigación: Acciones directas para eliminar el mosquito adulto.

Durante el protocolo, la alcaldesa Patty Chío hizo un llamado enérgico a la corresponsabilidad ciudadana, instando a los habitantes de El Mante a aplicar la estrategia básica de prevención: “Lava, tapa, voltea y tira”.

Bajo el lema “En El Mante, Unidos Transformamos”, la administración municipal reafirmó su disposición de trabajar de la mano con las autoridades estatales de salud. Esta jornada no solo busca la reacción ante casos existentes, sino la prevención oportuna para garantizar el bienestar de todas las familias de la urbe cañera.

“Estamos trabajando hombro con hombro con el sector salud porque nuestra prioridad es que en cada hogar de El Mante se viva con tranquilidad y salud”, puntualizó la munícipe.