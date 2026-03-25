PATTY CHÍO DESPIDE A LAS DELEGACIONES DE BÁSQUETBOL DE EL MANTE RUMBO A LOS JUEGOS ESCOLARES

Alumnos de la Escuela Primaria “Juan B. Tijerina” y del “Colegio Froebel” representarán al municipio en las modalidades de básquetbol y 3×3 tras recibir el respaldo de la administración municipal.

Mante, Tam. – Con el entusiasmo que caracteriza al deporte escolar, la Presidenta Municipal, Patty Chío, encabezó la despedida oficial de las y los atletas que representarán a

El Mante en los Juegos Escolares Deportivos de Educación Básica. La delegación, conformada por talentos de la disciplina de básquetbol y la modalidad 3×3, parte con la encomienda de poner en alto el nombre del municipio.

Los equipos representativos pertenecen a las instituciones educativas Escuela Primaria “Juan B. Tijerina” y el Colegio Froebel, cuyos alumnos han demostrado un nivel competitivo excepcional durante las etapas previas de clasificación.

Durante el acto de despedida, la alcaldesa Patty Chío, en representación del Gobierno Municipal El Mante 2024-2027, destacó que estos logros son el resultado de una fórmula ganadora: disciplina atlética y una red de apoyo sólida.

“Reconocemos su esfuerzo, dedicación y el respaldo invaluable de sus maestros, entrenadores y familias, quienes han sido pieza clave para alcanzar este importante peldaño deportivo”, expresó la munícipe.

La administración municipal reafirmó su compromiso con el deporte formativo, asegurando que la participación de estos jóvenes es ya un motivo de orgullo para la comunidad mantense. Se espera que los seleccionados mantengan el espíritu de competitividad y compañerismo que ha distinguido su preparación.

Con los uniformes bien puestos y la motivación al máximo, las delegaciones de la “Juan B. Tijerina” y el “Colegio Froebel” inician este viaje competitivo con el deseo de traer triunfos a casa y consolidar a El Mante como un referente deportivo en el estado.