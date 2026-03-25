GONZÁLEZ SE PROYECTA COMO LA CAPITAL DEL HUAPANGO EN TAMAULIPAS TRAS ALIANZA HISTÓRICA CON SAN JOAQUÍN

El alcalde Miguel Alejandro Zúñiga encabeza conferencia junto al Comité Organizador de la “Catedral del Huapango” para respaldar el Segundo Concurso Nacional en el municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

González, Tam. – En un paso decisivo para el fortalecimiento de la identidad cultural de la región, el alcalde de González, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, encabezó una rueda de prensa de trascendencia nacional. El evento contó con el respaldo directo del Comité Organizador de San Joaquín, Querétaro, sitio considerado la “Catedral del Huapango” en México, para validar el crecimiento y la calidad del certamen local.

La mesa de honor estuvo integrada por figuras clave del ámbito cultural, incluyendo a la Lic. Lourdes Martínez Vega, Coordinadora de la 55° edición del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco; el Lic. Felipe Camacho Martínez, Coordinador de la 23° edición del Concurso Nacional de Violín; y la Ing. Eréndira Lizeth Reyes Ramírez, Jefa de Cultura en González.

La relevancia de este encuentro radica en el aval que San Joaquín —cuya trayectoria data de 1970 y congrega a más de 700 parejas— otorga al Segundo Concurso Nacional de Huapango “González: Corazón de Tamaulipas”. Tras una exitosa primera edición que recibió a más de 140 parejas, los expertos nacionales reconocieron que González cumple con los más altos estándares de:

Logística y Tríos de renombre: Calidad garantizada en la ejecución musical.

Seguridad y Servicios: Hospedaje de primer nivel para los participantes.

Garantía Institucional: Premios respaldados por el Gobierno Municipal y el apoyo total del ITCA Tamaulipas.

González no solo busca ser sede de eventos, sino cuna de artistas. Actualmente, el municipio alberga el primer Semillero de Huapango en el estado, donde 60 niños y jóvenes reciben clases gratuitas e instrumentos propios. Asimismo, las Casas de la Cultura vibran con 25 parejas que practican de manera permanente, consolidando una base social sólida para esta tradición.

“El comité organizador más importante del país reconoce que en González estamos en el camino correcto. Venimos con más fuerza que nunca”, destacó el Dr. Zúñiga Rodríguez durante el anuncio.

Con este intercambio cultural con el estado de Querétaro, González se perfila para convertirse en el epicentro de la huasteca tamaulipeca, enviando un mensaje claro: aquí, el huapango late más fuerte que nunca.