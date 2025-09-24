GARANTIZA GOBIERNO DE EL MANTE USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS

* La Alcaldesa de El Mante participa en la Jornada de Profesionalización Municipal en materia de rendición de cuentas 2025, con el objetivo de mantener fortalecido el buen manejo financiero y la transparencia en el uso del Presupuesto

En apego a la demanda ciudadana de buen uso y transparencia de recursos, la Presidenta Municipal Patty Chío, participó en la Jornada de Profesionalización Municipal en materia de rendición de cuentas.

En el encuentro que reunió a alcaldes de la zona sur, contralores, oficiales mayores, directores administrativos y personal de las áreas en que se manejan recursos publicos, la Auditoría Superior del Estado habló de las tareas no solo fiscalizadoras, sino también preventivas para garantizar el adecuado manejo del erario.

El auditor Francisco Noriega Orozco, dijo que la labor de la auditoría es una pieza clave en el combate a la corrupción y este tipo de jornadas sirven para profesionalizar los equipos de los municipios y fortalecer el control en el manejo de los recursos.

“La labor de la Auditoría es una pieza clave del combate a la corrupción, cada recurso que fiscalizamos, cada proceso que revisamos y cada observación que emitimos tiene el propósito de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera honesta y en beneficio de la ciudadanía”, dijo el Auditor.

Aseguró que la rendición de cuenta no solamente es una obligación para los municipios sino que es el pilar que sostiene la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y por lo tanto, la mejor estrategia para prevenir y detectar actos indebidos.

La presidenta municipal Patty Chío dijo que el Gobierno Municipal de El Mante está cumpliendo con el buen manejo de los recursos públicos, siguiendo el ejemplo y liderazgo del Gobierno de Tamaulipas que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, ente que en 2024 no tuvo observaciones hacia su gasto.

Agregó que se trabaja todos los días bajo un correcto ejercicio presupuestal y se tiene una coordinación con las instancias correspondientes, para no incurrir en ninguna irregularidad.