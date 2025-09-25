SEDUMA Y EL MANTE DAN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

* En coordinación con la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Patty Chío, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente profundiza y conoce el estatus de las distintas problemáticas de la ciudad en cada una de las áreas involucradas en el desarrollo de la localidad.

En trabajo conjunto, el Gobierno Municipal de El Mante que preside Patty Chío y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), da continuidad al trabajo para la actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial.

En seguimiento a los objetivos para integrar la actualización de las distintas problemáticas que aquejan a El Mante y detienen el desarrollo ordenado de la ciudad, la SEDUMA encabezó la sesión de trabajo a la que fueron convocados los titulares de dependencias.

Esta reunión fue dirigida por Reyna Quiñones, por parte de la Secretaría y el área de proyectos de la Dirección de Obras Públicas. Asistieron los responsables de: Catastro, Servicios Públicos, Turismo, Comapa, ITAVU, además de Tránsito local.

De esta forma avanza la integración del plan de ordenamiento territorial, dando especial atención a la dinámica urbana, económica, industrial y ambiental, siendo el interés primordial de la Presidenta Patty Chío, al trabajar de forma coordinada con el Gobierno de Tamaulipas a través de esta Secretaría.