SE UNE DIF EL MANTE A CAMPAÑA ESTATAL DE CÁNCER DE MAMA

* Con apoyo de la Dra. María de Villarreal se gestionará la donación de prótesis de mama, turbantes y reconstrucción mamaria postmastectomía

En apoyo a las mujeres que han enfrentado o enfrentan la lucha contra el cáncer de mama. El Sistema DIF El Mante se une a las campañas permanentes del sistema DIF Tamaulipas.

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, en octubre se realizará la campaña estatal de donación

de prótesis de mama, turbantes y reconstrucción mamaria postmastectomía.

Erika Torres Velázquez directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en El Mante, menciona que esta campaña y beneficios se acercaran a mujeres mantenses que están en la lucha contra la enfermedad.

“Trabajamos de la mano con la Dra. María Santiago de Villarreal Presidenta del DIF Tamaulipas, que a nivel estatal ofrece esta campaña permanente y nos ha abierto espacios para apoyar y sensibilizar a mujeres de El Mante que luchan con la enfermedad para que también reciban el beneficio”.

Las interesadas deben acudir antes del 15 de octubre al departamento de atención ciudadana en las instalaciones del Sistema DIF El Mante en Zeferino Fajardo Luna 501 nte., Col. Miguel Alemán o bien, llamar al teléfono 831 161 7767 para que conozcas todos los requisitos e información.