IMPULSA PATTY CHÍO LA BUENA OPERATIVIDAD DE LA COMAPA

En unidad el Gobierno Municipal y la Gerencia de COMAPA que dirige Jorge Salomón logran transformar al organismo al adquirir equipo con recursos propios; entre ellos motocarros, retrexcavadora, equipo diverso, el arreglo de un jetter y un camión vactor que es asignado en comodato

* Adicionalmente se logró la instalación de 5 mil metros lineales de tubería, restando por sustituir igual cantidad en puntos de conflicto de agua y drenaje .

El gobierno Municipal El Mante y la COMAPA unieron esfuerzos en el primer año de gobierno, para gestionar y reponer los primeros 5 mil metros de tubería de drenaje en puntos en donde las líneas habían colapsado e iniciar el equipamiento del organismo, haciéndo más eficiente el servicio que brinda a más de 30 mil usuarios.

El trabajo en equipo que realizan la Alcaldesa Patty Chío y Jorge Salomón, permitieron reponer el equivalente a 5 kilómetros de tubería hasta el momento , restando igual cantidad a reponer en este mismo año.

A través del programa PROSANEAR implementado por la Comisión Nacional del Agua y con una inversión superior a los 4 millones de pesos, se logró para El Mante la adquisición de la tubería de distintos diámetros.

Además, dentro de las acciones de equipamiento, con recursos propios se adquirió una retrexcavadora, y tres motocarros, equipo diverso y la reparación de un jetter por parte de la Comapa; a esta inversión, se sumó un camión vactor adquirido por el Ayuntamiento, que fue entregado al organismo en comodato.

Con este trabajo en equipo, se sientan las bases para que una Comapa que, durante la última decada fue inoperante ante el endeudamiento y el quebranto financiero, hoy sea capaz de invertir para brindar un mejor servicio a los mantenses.

“Contamos con el respaldo del Cabildo y vamos a seguir apoyando a la Comapa porque eso significa un mejor servicio para nuestras familias”, dijo la Alcaldesa Patty Chío.