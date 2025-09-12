EN GONZÁLEZ EL DR. AMÉRICO VILLARREAL FORTALECE LA GANADERÍA; DR. MIGUEL ZÚÑIGA ENCABEZA LA ENTREGA DE SEMENTALES

González, Tamaulipas. – En un esfuerzo conjunto para impulsar el sector pecuario, más de 100 toros sementales fueron entregados a igual número de productores ganaderos de González, como parte del programa de mejoramiento genético del Gobierno de Tamaulipas. El evento, que no se realizaba en el municipio desde hace más de una década, fue encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, presidente municipal, y el subsecretario de Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Amaya.

La reunión celebrada en la Asociación Ganadera Local, permitió a cada uno de los productores elegir el semental de su preferencia a través de un sorteo, una dinámica que asegura la transparencia y equidad en la distribución. Este programa busca fortalecer el hato ganadero local y mejorar la calidad genética de la producción.

El alcalde Miguel Zúñiga expresó su agradecimiento y reconocimiento al Dr. Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado, por su firme compromiso con el desarrollo rural. “El Gobernador ha demostrado un gran apoyo a nuestro municipio, reconociendo la vocación agrícola y pecuaria de González. Esta entrega es una clara muestra de la colaboración y la suma de voluntades entre los gobiernos estatal y municipal para impulsar el bienestar de nuestras familias ganaderas”, comentó el alcalde.

Por su parte, el subsecretario Cuauhtémoc Amaya reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de seguir trabajando de la mano con los municipios para implementar programas que fortalezcan la economía local. “La visión de nuestro gobernador es clara: trabajar fuerte y en conjunto para asegurar el desarrollo rural, con acciones concretas que beneficien directamente a quienes más lo necesitan”, señaló.

La administración del Dr. Miguel Zúñiga continúa implementando acciones estratégicas demostrando que la gestión municipal está enfocada en el desarrollo económico desde sus cimientos.