CANDY ROBLES, CANDIDATA A SENADORA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, DIJO EN SU DISCURSO EN RÍO BRAVO, JUNTO A LA CANDIDATA CLAUDIA SHEINBAUM:

Estamos a 75 días de un hecho histórico, estamos a 75 días de consolidar una victoria para todos los mexicanos, estamos a 75 días de elegir y elegir bien, de votar por el humanismo mexicano como el camino para consolidar lo mucho que hemos avanzado a nivel nacional.

Estamos a semanas de elegir a Claudia Sheinbaum y seguir transformando el rostro de México.

Candidata, hoy nos reunimos para darle la bienvenida en Río Bravo, en nuestra frontera, en una zona con gran dinamismo económico y una diversidad cultural que nos llena de orgullo, frente a usted, están los rostros de quienes promovemos su campaña, de quienes pregonamos su visión, de quienes confiamos en su liderazgo y de quienes sabemos que con usted el legado histórico de la 4T estará en buenas manos.

Pero también estamos en una ciudad, que como muchas otras en la frontera tamaulipeca, han sufrido de la violencia, y de la insensibilidad de sus gobernantes.

Aquí huele a dolor, se ve el miedo y se siente la decepción de la ciudadanía, por tanto político corrupto que hemos tenido en Tamaulipas.

Tenemos alcaldes que ni viven en la ciudad que gobiernan. Tenemos candidatos que han gobernado con pésimos resultados, que traicionaron a los tamaulipecos y nos dejaron un estado lleno de impunidad y corrupción.

Durante esta campaña he recorrido las comunidades más necesitadas, la Frontera, la costa, el altiplano y me he reunido con mujeres trabajadoras, con estudiantes y amas de casa y por mi voz, todas ellas quieren transmirle la emoción que nos llena el corazón, de poder acompañarla en su camino a la Presidencia.

En estas reuniones hablábamos de lo difícil que era soñar cuando eramos niñas en ser universitarias, científicas, y hasta Presidentas de México. Pero esta elección lo cambia todo; Invita a nuestros niños y niñas a soñar y construir esos sueños.

Tamaulipas hoy está lleno de retos, nuestras dinámicas sociales, la singularidad de sus múltiples polos de desarrollo regionales, la migración con Tamaulipas como destino o con Tamaulipas como paso, la inseguridad a la que parece que nuestra posición geográfica nos condena y nuestro cada vez mayor reto con el agua para riego y consumo industrial y humano, nos presenta desafíos que requieren de visiones de largo alcance.

Estamos seguros que bajo su conducción, gobierno y sociedad, la academia, los investigadores, las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos e incluso los partidos políticos habremos de encontrar las soluciones a la altura de nuestros tiempos.

Tamaulipas: hoy los exhorto a que hagamos una revolución de conciencias ciudadanas.

Tengamos dignidad Tamaulipas!

Tengamos memoria! Que no se nos olvide los que nos gobernaron pésimamente y solo saquearon al erario y nos dejaron los sexenios más inseguros en Tamaulipas.

Mucha dignidad y memoria Tamaulipas.

Dicen que es tiempo de mujeres, pero yo les diría, que es tiempo de gente honesta en el gobierno, es tiempo de que en el gobierno haya gente con gran sensibilidad que conozca las necesidades de nuestra gente y resuelva los problemas, es tiempo de justicia, y es tiempo de que haya verdadera transparencia y rendición de cuentas.

Ya basta de corruptos! Tamaulipas merece cosas buenas. Pero para que pasen cosas buenas, necesitamos dejar de votar por gente del pasado, necesitamos dejar de apoyar a personajes que compran chalecos de diferentes colores cada que hay elecciones porque no conocen la lealtad.

Candidata tenga usted por seguro, que yo seré su mayor aliada desde el Senado, que daremos continuidad a la cuarta transformación, pero que lo haremos con un pasado limpio.

Juntas impulsaremos la educación en México.

Impulsaremos de forma contundente el desarrollo de las vocaciones de ciencia, Tecnología, ingeniería y matemáticas en todos los niveles educativos que permitirán que México se vuelva un país desarrollado.

Necesitamos que ninguna mamá o papá se preocupe por ver cómo pagará los útiles o el transporte escolar de sus hijos.

En Tamaulipas, yo me encargaré desde el Senado para que todos los niños y jóvenes en Tamaulipas reciban educación en las escuelas públicas de nuestros Estado, sin ningún condicionamiento.

Necesitamos un estado en el que nuestros jóvenes elijan la educación como instrumento para abrirse camino en la vida.

Necesitamos impulsar a nuestros maestros que siempre han sido el pilar de la educación pública. Esos héroes que han hecho frente al crimen a través de inspirar a los niños en las aulas.

Necesitamos un país donde abunde el talento tecnológico que permita sacar lo mejor de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el internet de las cosas, la nube, la nanotecnología, entre otras áreas en expansión.

Nuestras aulas se volverán ventanas para explorar lo mejor del mundo y del universo, lugares seguros que permitirán forjar el carácter de personas que soñarán, imaginarán y construirán el México, en el que el mérito supere al privilegio, y donde La Paz y el amor se vuelvan baluartes de la nueva sociedad que pretende impulsar esta transformación.

Yo seré la Senadora de la educación, la senadora de los niños y los jóvenes de México y de Tamaulipas.

Candidata Claudia: Sea usted bienvenida a nuestra tierra, sienta esta como su casa, aquí estamos todos convocados y trabajando desde nuestras trincheras para que su triunfo sea el triunfo de Tamaulipas y México.

Y recuerden mi gente, que:

Con Claudia Sheinbaum gana Rio Bravo, con Claudia Shenbaum gana Tamaulipas, con Claudia Sheinbaum gana México.

Viva Claudia Sheinbaum!