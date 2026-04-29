INAUGURA ARMANDO MARTÍNEZ MÁS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN ZONA CENTRO DE ALTAMIRA

Altamira, Tamps. 29 Abril del 2026.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la inauguración de nuevas obras de pavimentación en la zona centro del municipio, reafirmando su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias altamirenses.

Como parte de estas acciones, se llevó a cabo la inauguración de la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Barra de San Vicente, ubicada en el fraccionamiento Infonavit Fidel Velázquez, con una inversión de 4 millones 990 mil 707.17 pesos.

Asimismo, el alcalde inauguró la pavimentación de la calle Laguna de Champayán, que beneficia a habitantes de los fraccionamientos Los Sábalos y Almendros 2, también en la zona centro, con una inversión de 3 millones 760 mil 403.36 pesos.

Ambas obras incluyen la construcción de guarniciones y banquetas, la instalación de alumbrado público solar autónomo, así como la reposición de la red hidrosanitaria, contribuyendo a una mejora integral en los servicios básicos y la movilidad urbana.

Durante su mensaje, el Dr. Armando Martínez expresó su satisfacción por regresar a esta zona emblemática de la ciudad. “Me dio mucho gusto regresar al centro de la ciudad, en donde yo crecí, en donde yo estudié y por lo que me siento profundamente altamirense”, señaló.

El edil también destacó la importancia de mantener un contacto cercano con la ciudadanía. “Me dio un gran gusto también acompañar a las familias de los fraccionamientos Infonavit Fidel Velázquez, Las Gruyas y Almendros, para inaugurar estas pavimentaciones; pero también para recorrer con los vecinos sus calles y dar indicaciones para realizar más acciones de beneficio para ellos”, agregó.

Con estas obras, el gobierno municipal continúa impulsando el desarrollo urbano de Altamira, atendiendo necesidades prioritarias y fortaleciendo la infraestructura en beneficio de sus habitantes.