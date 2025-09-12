GÓMEZ FARÍAS AGRADECE A CFE POR COORDINACIÓN EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN

El alcalde Frank de León destaca la disposición de la CFE para trabajar en conjunto por el bienestar de las familias del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El alcalde Frank de León expresó su agradecimiento a los representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su valiosa disposición para colaborar de manera coordinada en beneficio de todas las familias de Gómez Farías.

En una reunión reciente, el alcalde y los funcionarios de la CFE revisaron diversos proyectos de electrificación y mantenimiento destinados a extender la cobertura eléctrica a todos los rincones del municipio. El objetivo principal es llevar el progreso a los habitantes de las comunidades tanto urbanas como rurales, mediante la instalación y el mantenimiento de redes eléctricas eficientes y confiables.

El alcalde De León enfatizó la importancia de trabajar en estrecha colaboración con la CFE para lograr una electrificación integral del municipio. “Agradezco a mis amigos de la Comisión Federal de Electricidad por su compromiso y dedicación para llevar energía eléctrica a cada hogar de Gómez Farías. Juntos, estamos construyendo un futuro más próspero y con mejores oportunidades para todos”, declaró el alcalde.

La administración municipal reafirmó su compromiso de seguir trabajando de la mano con la CFE para impulsar proyectos de electrificación que contribuyan al desarrollo económico y social de Gómez Farías.