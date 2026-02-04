ENTREGA PATTY CHÍO APOYOS QUE TRANSFORMAN VIDA DE LAS FAMILIAS

* Con un trabajo que coordina esfuerzos, la Beneficencia Pública, el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Salud, entregan los beneficios gestionados por la Alcaldesa, consistentes en sillas de ruedas convencionales, otras para personas con parálisis cerebral (PCI y PCA), además de andadores, bastones y lentes de armazón

La presidenta municipal, Patty Chío, en coordinación con el Patrimonio de la Beneficencia Pública y la Secretaría de Salud de Tamaulipas, encabezó la entrega de importantes apoyos funcionales que, a través del Sistema DIF Tamaulipas que preside la Dra. María de Villarreal, benefician directamente a quienes más lo necesitan.

​Durante el evento se entregaron sillas de ruedas, andadores, bastones, lentes y becas de inclusión; herramientas esenciales que mejorarán la calidad de vida de personas con movilidad reducida o que enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos de salud.

​Desde las instalaciones del Sistema DIF El Mante, la alcaldesa destacó el esfuerzo conjunto de las instituciones para atender las necesidades prioritarias de la comunidad. Asimismo, expresó su profundo agradecimiento a la Dra. María de Villarreal por su gestión clave en la obtención de estos recursos, y al gobernador Américo Villarreal Anaya por su compromiso inquebrantable con el bienestar de las familias mantenses.

​“Gracias a la Dra. María de Villarreal y a nuestro gobernador Américo Villarreal por todo su respaldo para El Mante. Hemos recibido mucha ayuda y, lo más importante, todo es gratuito para ustedes, quienes nos solicitan apoyo a través de Atención Ciudadana”, expresó la presidenta.

​Esta entrega forma parte de las múltiples acciones que el Gobierno Municipal continuará impulsando para mejorar las condiciones de vida de los sectores en situación de vulnerabilidad.

​En el acto estuvieron presentes el director de la Beneficencia Pública en el estado, Dr. Carlos Pineda Munguía; la presidenta del Patronato del DIF El Mante, Perla Cristina Chío de la Garza; la directora Erika Torres Velázquez, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Dr. Juan Genaro Rodríguez. Un total de 70 beneficiarios recibieron estos apoyos, los cuales fueron gestionados de manera coordinada a través del área de Atención Ciudadana, tanto en el DIF como en el sector salud.