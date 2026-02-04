ENTREGA PATTY CHÍO APOYOS QUE TRANSFORMAN VIDA DE LAS FAMILIAS

* Con un trabajo que coordina esfuerzos, la Beneficencia Pública, el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Salud, entregan los beneficios gestionados por la Alcaldesa, consistentes en sillas de ruedas convencionales, otras para personas con parálisis cerebral (PCI y PCA), además de andadores, bastones y lentes de armazón
La presidenta municipal, Patty Chío, en coordinación con el Patrimonio de la Beneficencia Pública y la Secretaría de Salud de Tamaulipas, encabezó la entrega de importantes apoyos funcionales que, a través del Sistema DIF Tamaulipas que preside la Dra. María de Villarreal, benefician directamente a quienes más lo necesitan.
Durante el evento se entregaron sillas de ruedas, andadores, bastones, lentes y becas de inclusión; herramientas esenciales que mejorarán la calidad de vida de personas con movilidad reducida o que enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos de salud.
Desde las instalaciones del Sistema DIF El Mante, la alcaldesa destacó el esfuerzo conjunto de las instituciones para atender las necesidades prioritarias de la comunidad. Asimismo, expresó su profundo agradecimiento a la Dra. María de Villarreal por su gestión clave en la obtención de estos recursos, y al gobernador Américo Villarreal Anaya por su compromiso inquebrantable con el bienestar de las familias mantenses.
“Gracias a la Dra. María de Villarreal y a nuestro gobernador Américo Villarreal por todo su respaldo para El Mante. Hemos recibido mucha ayuda y, lo más importante, todo es gratuito para ustedes, quienes nos solicitan apoyo a través de Atención Ciudadana”, expresó la presidenta.
Esta entrega forma parte de las múltiples acciones que el Gobierno Municipal continuará impulsando para mejorar las condiciones de vida de los sectores en situación de vulnerabilidad.
En el acto estuvieron presentes el director de la Beneficencia Pública en el estado, Dr. Carlos Pineda Munguía; la presidenta del Patronato del DIF El Mante, Perla Cristina Chío de la Garza; la directora Erika Torres Velázquez, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Dr. Juan Genaro Rodríguez. Un total de 70 beneficiarios recibieron estos apoyos, los cuales fueron gestionados de manera coordinada a través del área de Atención Ciudadana, tanto en el DIF como en el sector salud.