GANAN ESTUDIANTES DE LA UT ALTAMIRA PRIMER LUGAR EN FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS EN TAILANDIA

Altamira, Tamaulipas.– Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) obtuvieron el primer lugar y el Premio de Excelencia en la Feria Internacional de Ciencias Phatthalung International Science Fair 2026, celebrada en Tailandia el pasado fin de semana.

Mara Graciel Acosta González, rectora de la UTALT, informó que BAN-BOT es el nombre del proyecto con el que Fernando Banda Rodríguez y Sofía Ximena Vargas Torres, estudiantes de la carrera de Mecatrónica BIS, lograron este reconocimiento, bajo la asesoría de Diego Arturo Soto Monterrubio y José Antonio Rodríguez Ahumada, docentes de la universidad.

Detalló que el proyecto consiste en un asistente humanoide con inteligencia artificial (IA), diseñado para brindar apoyo a personas adultas mayores, fomentar la interacción social y ofrecer acompañamiento personalizado mediante modelos avanzados de lenguaje con enfoque humanista, así como apoyo educativo para estudiantes.

Indicó que en la Feria Internacional de Ciencias de Tailandia participaron más de 39 equipos de distintos países, con proyectos de alto impacto en el área de ciencia y tecnología. Asimismo, recordó que BAN-BOT obtuvo su acreditación para competir en esta feria tras recibir el Premio Platino en EMPRENDAY 2025, Encuentro Iberoamericano de Ciencia y Tecnología de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT).

Acosta González subrayó que este logro representa un impacto significativo en la formación integral de las y los estudiantes, fortalece el prestigio internacional de la Universidad Tecnológica de Altamira y consolida su compromiso con la innovación tecnológica, el desarrollo del talento joven y la vinculación académica.

Finalmente, agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, y del presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, reafirmando el compromiso institucional con la mejora continua y el impulso permanente a la juventud tamaulipeca.

