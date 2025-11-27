XICOTÉNCATL RECIBE IMPORTANTE DONACIÓN DE EQUIPO GRACIAS A LA FUNDACIÓN CARE CONVOY

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, hizo entrega oficial del equipo donado por Todd Jaynes, director de la fundación Care Convoy, una organización benéfica dedicada a recuperar artículos en desuso y darles un nuevo propósito en beneficio de comunidades de todo el mundo. Con estas acciones, se impulsa la capacidad operativa de Protección Civil Xicoténcatl para responder de manera más eficiente ante eventualidades.

El equipo de bomberos donado, el cual consta de: Uniformes, Cascos, Máscaras y Tanques de Oxígeno, Mochilas para Agua, Chalecos Salvavidas, Arneses de Seguridad, Desfibrilador, Herramientas Hidráulicas de Rescate (Quijadas de la Vida), entre otros; fue entregado por la Alcaldesa a Protección Civil Municipal, mismo que será de gran utilidad para labores de rescate y atención a situaciones de riesgo en Xicoténcatl.

Care Convoy se especializa en apoyar servicios médicos, de bomberos y de rescate, colaborando con diversas organizaciones sin distinción racial, religiosa o política, siempre con la misión de ayudar al mayor número de personas.

Con esta entrega, Xicoténcatl refuerza su capacidad de respuesta y reafirma el compromiso de seguir construyendo oportunidades más seguras para nuestras familias.