MEJORAN LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam. — El Ayuntamiento de Xicoténcatl, encabezado por la Presidenta Municipal Mariela López Sosa, llevó a cabo diversas acciones orientadas a mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en distintos puntos del municipio.

Entre los trabajos realizados se encuentran labores de bacheo, así como la colocación de huellas y reductores de velocidad en zonas estratégicas, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar un tránsito más seguro para automovilistas y peatones.

De acuerdo con la administración municipal, estas acciones responden a solicitudes de la ciudadanía y forman parte del programa permanente de mejora de infraestructura vial. El Ayuntamiento destacó que las intervenciones continuarán en otros sectores con el fin de mantener en buenas condiciones las vialidades del municipio. Con estas obras, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar por un Xicoténcatl más seguro y con mejores condiciones de movilidad para todas y todos