INVITA PATTY CHÍO A ARTISTAS Y GRUPOS  A PARTICIPAR EN LA “FIESTA HUASTECA 2025”

* El registro vence el próximo 16 de noviembre.

Como una acción para fomentar la música que identifica a la huasteca tamaulipeca, la Presidenta Patty Chío, invita a artistas, solistas y agrupaciones locales a participar en la Fiesta Huasteca 2025.

Evento encabezado en la organización por el Gobierno de Tamaulipas a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y que celebra la riqueza musical y cultural de la región , que se celebrará el 29 de noviembre a las 18:00 horas, en el Polígono de Lazos de Bienestar, ubicado en la Colonia Nacional Colectiva Segunda Etapa.

La convocatoria es emitida por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Bienestar Social, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), en colaboración con el Gobierno Municipal de El Mante, busca promover el talento tamaulipeco y fortalecer las tradiciones que dan identidad a la región huasteca.

Se invita a participar artistas tamaulipecos con residencia mínima comprobable de tres años en el estado, dedicados a la interpretación de música huasteca; se seleccionarán seis presentaciones artísticas en vivo, con una duración mínima de 40 minutos cada una.

Cada participación contará con un apoyo económico de $8,200 pesos, que se entregará una vez concluidos los trámites administrativos correspondientes.

Las propuestas deberán enviarse antes del 16 de noviembre de 2025 al correo festivales@tamaulipas.gob.mx, adjuntando semblanza, material audiovisual y documentos requeridos según la convocatoria oficial.

“Invitamos a todas y todos los artistas huastecos a sumarse a esta gran fiesta cultural que enorgullece a nuestro municipio y fortalece nuestras raíces tamaulipecas”, expresó la alcaldesa Patty Chío.