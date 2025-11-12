CONTINÚA ARMANDO MARTÍNEZ TRANSFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

*Inicia alcalde rehabilitación de cubierta metálica en el ITACE Altamira

El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, puso en marcha los trabajos de rehabilitación de la cubierta metálica del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) Altamira, reafirmando su compromiso con la mejora de los espacios educativos del municipio.

Con esta obra se beneficiará directamente a mil 732 estudiantes, quienes contarán con instalaciones más seguras y funcionales. Los trabajos contemplan la instalación de 288 metros cuadrados de lámina y la aplicación de la misma cantidad de pintura, así como la colocación de seis reflectores de 600 watts y dos tableros para básquetbol, lo que permitirá también el aprovechamiento del área para actividades deportivas y culturales.

“Vamos a hacer un trabajo de la mejor calidad, como las 70 techumbres que hemos construido durante esta administración municipal en distintas escuelas, entre nuevas, rehabilitadas y ampliadas”, destacó el alcalde Armando Martínez, quien subrayó que la educación es un eje prioritario en su gobierno.

Por su parte, la directora del ITACE Altamira, Dra. Claudia Anaya Alvarado, expresó su agradecimiento al presidente municipal por su invaluable apoyo.

“A nombre de la comunidad educativa del ITACE, agradecemos al alcalde por esta acción que mejora las condiciones de aprendizaje y bienestar de nuestros alumnos”, señaló.

Finalmente, el edil invitó a los jóvenes a aprovechar las becas municipales para la capacitación en el idioma inglés, programa donde el ITACE Altamira funge como una de las sedes, impulsando así la formación integral de los estudiantes altamirenses.