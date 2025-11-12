ALTAMIRA SE CONSOLIDA COMO REFERENTE INTERNACIONAL DE DESARROLLO

*Recibe alcalde Armando Martínez a Cónsul de Honduras para las regiones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez recibió la visita oficial del Cónsul de Honduras para las regiones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, Juan Manuel Cáceres Flores, con el propósito de estrechar lazos de cooperación y compartir experiencias sobre el proceso de transformación que vive la ciudad.

Acompañado de su esposa, la C.P. Rosa Irma Luque Pérez, presidenta del Sistema DIF Altamira, el jefe edilicio dio la bienvenida al diplomático hondureño, destacando el interés común por fortalecer la colaboración en temas de desarrollo social, económico y humano entre Altamira y la comunidad hondureña.

Durante el encuentro, participaron también la Lic. Donatella Almaguer, Asistente Consular; la Lic. Aleymi Romero, Asistente de Protección; la Lic. Dunia Cornejo Belaunzaran, Directora del DIF Altamira; el Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Francisco Pérez Ramírez; la Lic. Brenda Bolaños Infante, Secretaria Ejecutiva de SIPINA; y la Lic. Francisca Arteaga Hernández, Procuradora del DIF.

El alcalde Martínez Manríquez subrayó que Altamira se consolida como un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, gracias al trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y la confianza que el municipio genera en el ámbito nacional e internacional.

“Altamira vive un gran momento de transformación; hoy somos una ciudad que abre sus puertas al mundo, fortaleciendo relaciones de respeto y colaboración con las representaciones consulares y con las naciones hermanas que confían en nuestro crecimiento”, expresó el presidente municipal.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de reforzar sus relaciones exteriores y promover un entorno de oportunidades que favorezca la inversión, la integración social y el bienestar de todas las comunidades.