RECIBEN AMÉRICO Y MARÍA PIEZAS BENDECIDAS POR EL VATICANO PARA LA VIRGEN MONUMENTAL DE EL CHORRITO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El gobernador Américo Villarreal Anaya recibió de manos del padre Salvador Paniagua, las pupilas que se colocarán en los ojos de la escultura monumental de la Virgen de la Misericordia, en el Santuario de El Chorrito, las cuales recibieron la bendición del Papa León XIV para que sean un símbolo de paz y espiritualidad del pueblo tamaulipeco.

Junto con la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, el gobernador agradeció las gestiones realizadas ante el Vaticano para lograr la bendición papal de ambas piezas que formarán parte de la escultura de más de 32 metros que se entregará el próximo 12 de diciembre.

Al hacer entrega de la encomienda, el sacerdote reconoció la plena disposición del Papa León XIV, quien al ser enterado de esta petición accedió a dar su bendición el pasado domingo 9 de noviembre por la tarde, deseando que el bienestar, la paz y la espiritualidad lleguen al pueblo de Tamaulipas.

“Siempre fue un sí a favor de la paz, del bienestar y, sobre todo, para el bien de nuestra comunidad tamaulipeca y, obviamente, de todo el mundo”, expresó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/