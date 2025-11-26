XICOTÉNCATL SE ALISTA PARA SU TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ÁRBOL Y FESTIVAL NAVIDEÑO

El Ayuntamiento de Xicoténcatl, que encabeza Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, anunció la realización del Encendido del Árbol y Festival Navideño, un evento dirigido a todas las familias del municipio.

La celebración se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre a las 6:00 PM en la Plaza Principal, donde se presentará el show “Promesa con Santa”, además de la participación de planteles educativos, concursos, rifas y regalos.

La alcaldesa invitó a la ciudadanía a disfrutar de un ambiente familiar y a vivir juntos el espíritu navideño.