CONAGUA BRINDA ORIENTACIÓN EN XICOTÉNCATL PARA REGULARIZAR CONCESIONES DE AGUA

Esta tarde, personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) visitó el municipio de Xicoténcatl para orientar y apoyar a todas las personas que cuentan con concesiones o permisos de uso del agua vencidos, facilitando así sus trámites y procesos de regularización.

Durante esta jornada estuvo presente Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, quien acompañó de manera cercana cada una de las atenciones, reafirmando su compromiso de acercar servicios, respaldar a los productores y brindar soluciones directas a las familias de Xicoténcatl. Su participación permitió agilizar la coordinación y promover que más ciudadanos aprovechen este apoyo.

En la Sala de Cabildo participaron también:

* Lic. Jorge Alberto Suárez Méndez, Encargado de la Dirección de Administración del Agua.

* Ing. Edgar Everardo Gracia Martínez, Coordinador de la Dirección General de Servicios.

Mariela López Sosa reiteró la invitación para que quienes tienen sus títulos vencidos se regularicen, destacando que su administración continuará gestionando acciones que respondan a las necesidades reales del municipio.