¡ORGULLO Y TRADICIÓN! EJIDO NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO CELEBRA 88 AÑOS DE FUNDACIÓN

Conmemoran la lucha histórica de sus fundadores por la dotación de tierras, destacando el apoyo del General Lázaro Cárdenas; el alcalde Frank de León fungió como invitado especial.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – 10 de Noviembre de 2025. – El Ejido Nuevo Pensar del Campesino se vistió de fiesta para celebrar con orgullo sus 88 años de fundación. La emotiva ceremonia conmemorativa se llevó a cabo con la distinguida presencia del invitado especial, el alcalde Frank de León.

La celebración se centró en la escuela primaria “Vicente Guerrero”, donde se realizó una solemne parada cívica. El evento tuvo como objetivo primordial rendir homenaje a la memoria de los pioneros y fundadores del ejido, quienes emprendieron una ardua lucha en 1937 para conseguir la tan anhelada dotación de tierras.

Este logro histórico se concretó durante el sexenio del entonces presidente de la República Mexicana, el General Lázaro Cárdenas, quien impulsó una política agraria decisiva para beneficiar a los campesinos de Tamaulipas y de todo el país. Los ejidatarios recordaron con gratitud y respeto el espíritu de lucha y perseverancia que cimentó las bases de su comunidad, asegurando así un futuro para las nuevas generaciones.