AVANZA MIGUEL ZÚÑIGA EN MATERIA HIDROSANITARIA. PONE SOLUCIÓN DEFINITIVA A PROBLEMAS DE DRENAJES.

González, Tamaulipas, – El Gobierno Municipal de González, bajo la dirección del Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, ha dado un giro trascendental en la gestión de servicios básicos al iniciar un ambicioso programa de rehabilitación de la red de drenaje sanitario, atacando de raíz problemas que aquejaban a diversas comunidades por años.

El alcalde, junto a COMAPA González, ha enfocado la atención en la sustitución de tramos colapsados de la infraestructura de drenaje, una problemática que, según indicó, afecta a más de 7 puntos críticos del municipio. Estos sistemas ya han cumplido su vida útil y, en administraciones anteriores, solo se atendían superficialmente con trabajos de desazolve mediante equipo Vactor, una medida que resultaba ser un paliativo temporal.

“Mi compromiso es con la salud y la calidad de vida de los gonzalenses. Las obras de drenaje son las que ‘no se ven’, por eso muchos gobiernos las evitan, pero son sumamente necesarias y representan un foco de infección y un servicio deficiente. En esta administración, la prioridad es resolver los problemas de raíz,” puntualizó el Dr. Zúñiga.

Actualmente, las labores de sustitución se concentran en Villa Manuel, con una inversión significativa para renovar las líneas colapsadas. Además, el presidente municipal adelantó que en las próximas semanas se dará inicio a los trabajos en la cabecera municipal, poniendo fin a este problema que representaba un riesgo sanitario y un malestar constante para la comunidad.

El objetivo de la administración actual en González es ambicioso: resolver el cien por ciento de los drenajes caídos durante su gestión, garantizando un servicio de calidad que impacte directamente en la salud pública y el desarrollo integral de González.