INCENTIVA PATTY CHÍO PROMOCIÓN DE EL MANTE COMO DESTINO TURÍSTICO

* Sostiene encuentro con alumnos de diplomado “Guías de turistas” quienes recorren sitios históricos y culturales del Municipio

La Presidenta Municipal Patty Chío refrendó que a través de diversas estrategias seguirá promoviendo a El Mante como un destino turístico, con una riqueza cultural, histórica, gastronómica y de naturaleza para ofrecer a los visitantes.

Al dialogar con intengrantes del diplomado “Guía de Turistas”, impartido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Secretaría de Turismo que visitaron el municipio, la Alcaldesa les recibió y señaló que El Mante tiene todo para atraer a visitantes y que durante su estancia, conozcan sitios de interés.

Dijo que esto queda de manifiesto con la ruta que seguirían como integrantes del diplomado en guía de turista certificado para conocer los murales de Ramón Cano Manilla en la escuela “Héctor Pérez Martínez”, el Museo “Adela Piña Galván”, el Museo de Celaya que resguarda vestigios huastecos, el Castillo de Nueva Apolonia y la importancia histórica de Tantoyuquita ademas de El Nacimiento, icono turístico de El Mante.

“En El Mante tenemos nuestra riqueza natural que todos conocemos con el Nacimiento que es un lugar impresionante pero también este otro lado cultural e histórico que ustedes van a conocer y por supuesta una riqueza gastronómica para ofrecer, todo eso nos ubica como un destino turístico interesante y que bueno que ustedes se llevarán toda esta información y esta experiencia para promocionar el municipio en la ruta Tamaulipas” dijo.

Agregó que sin duda, esto es fundamental para que a través de los guías de todo el Estado, se siga promoviendo a El Mante como un sitio que lo tiene todo y en el cual los visitantes pueden pasar días de diversión.