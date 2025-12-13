CONVOCAN A ENTREGA DE CARTILLAS MILITARES LIBERADAS EN EL MANTE

Jóvenes de la clase 2006 y remisos de seis municipios de la región deberán acudir a la Presidencia Municipal durante los fines de semana de diciembre.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. – El Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, hace un llamado oficial a los ciudadanos de la clase 2006 y remisos para que acudan a recibir su Cartilla de Identidad Militar debidamente liberada.

Este proceso de entrega está destinado a los conscriptos que cumplieron con sus obligaciones militares en los municipios de Xicoténcatl, Llera, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Gómez Farías y El Mante.

Fechas y Logística de Entrega

Para mayor orden y atención, las autoridades han dispuesto de seis fechas específicas durante el presente mes, correspondientes a los días sábados y domingos:

Diciembre: 13, 14, 20, 21, 27 y 28.

El centro de entrega será la Explanada de la Presidencia Municipal de El Mante, en un horario de atención que iniciará a las 8:00 A.M. y concluirá a la 1:00 P.M.

Requisitos Indispensables

Se informa a los interesados que para poder retirar el documento es estrictamente necesario presentar el recibo original que se les entregó al inicio del trámite.