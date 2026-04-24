INVITAN GOBIERNO Y DIF MANTE A DISFRUTAR DE “DIFZANIA”

* Un evento para celebrar el Día del Niño y de la Niña con show infantil de las Guerreras y Sajas Boys, pintacaritas, tirolesa, juegos de mesa, brincolines, lotería, toro mecánico y un mercadito.
El Sistema DIF Tamaulipas, en coordinación con el DIF El Mante y el Gobierno Municipal 2024-2027, que preside Patty Chío, invita a todas las familias a participar en la gran celebración del Día del Niño y de la Niña en “DIFzania”.
Este evento concentrará alegría y diversión en una gran variedad de actividades diseñadas para que las infancias disfruten de una tarde inolvidable el próximo 30 de abril a partir de las 5:00 p. m. en la Plaza Principal.
La celebración se llevará a cabo bajo el lema “Mi familia, mis héroes”, destacando la importancia del núcleo familiar como base del desarrollo de la niñez.
La presidenta municipal, Patty Chío, será la anfitriona de las niñas y niños para compartir el show infantil de las Guerreras y Sajas Boys, pintacaritas, tirolesa, juegos de mesa, brincolines, lotería, toro mecánico y un mercadito, además de muchas sorpresas y regalos.
La invitación es para todas las familias de El Mante para que asistan y formen parte de esta gran fiesta, con la cual el DIF Tamaulipas presidido por la Dra. María de Villarreal y el Gobierno de El Mante, a través del Sistema DIF municipal a cargo de Perla Cristina Chío Presidenta del Patronato y Erika Torres directora; refrendan su compromiso de promover el bienestar, la felicidad y el desarrollo integral de la niñez, fortaleciendo los lazos familiares y la unión comunitaria.