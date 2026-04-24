INVITAN GOBIERNO Y DIF MANTE A DISFRUTAR DE “DIFZANIA”

* ​Un evento para celebrar el Día del Niño y de la Niña con show infantil de las Guerreras y Sajas Boys, pintacaritas, tirolesa, juegos de mesa, brincolines, lotería, toro mecánico y un mercadito.

​El Sistema DIF Tamaulipas, en coordinación con el DIF El Mante y el Gobierno Municipal 2024-2027, que preside Patty Chío, invita a todas las familias a participar en la gran celebración del Día del Niño y de la Niña en “DIFzania”.

​Este evento concentrará alegría y diversión en una gran variedad de actividades diseñadas para que las infancias disfruten de una tarde inolvidable el próximo 30 de abril a partir de las 5:00 p. m. en la Plaza Principal.

La celebración se llevará a cabo bajo el lema “Mi familia, mis héroes”, destacando la importancia del núcleo familiar como base del desarrollo de la niñez.

​La presidenta municipal, Patty Chío, será la anfitriona de las niñas y niños para compartir el show infantil de las Guerreras y Sajas Boys, pintacaritas, tirolesa, juegos de mesa, brincolines, lotería, toro mecánico y un mercadito, además de muchas sorpresas y regalos.

​La invitación es para todas las familias de El Mante para que asistan y formen parte de esta gran fiesta, con la cual el DIF Tamaulipas presidido por la Dra. María de Villarreal y el Gobierno de El Mante, a través del Sistema DIF municipal a cargo de Perla Cristina Chío Presidenta del Patronato y Erika Torres directora; refrendan su compromiso de promover el bienestar, la felicidad y el desarrollo integral de la niñez, fortaleciendo los lazos familiares y la unión comunitaria.