FOMENTAN LA LECTURA EN EL MANTE CON JORNADA DE “TRUEQUE LITERARIO”

El Gobierno Municipal, en coordinación con el ITCA, celebró el Día Internacional del Libro con la participación de estudiantes de educación básica en la plaza principal.

CIUDAD MANTE, Tamaulipas. – En un esfuerzo por fortalecer el tejido cultural y educativo de la región, el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) y en estrecha colaboración con el Gobierno Municipal de El Mante, encabezado por la presidenta Patty Chío, realizó con éxito una jornada de trueque literario.

El evento, desarrollado en el emblemático kiosco de la plaza principal, se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro. La actividad reunió a decenas de estudiantes, destacando la participación de las siguientes instituciones: Escuela Primaria “Hermanos Vázquez Gómez”, Escuela Secundaria Técnica No. 7 “Dr. Pedro Martínez Noriega”.

Durante la jornada, las autoridades subrayaron que el fomento a la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la niñez y la juventud. El ejercicio del trueque no solo permitió el intercambio físico de ejemplares, sino que promovió un espacio de convivencia donde circularon ideas, aprendizajes y, sobre todo, el interés por la literatura.

“Promover estos espacios fortalece el aprendizaje y siembra el amor por los libros en las nuevas generaciones”, se destacó durante el encuentro.

Con la implementación de estas dinámicas, la administración de Patty Chío refrenda su compromiso de impulsar iniciativas que contribuyan a la formación de los ciudadanos del mañana. Al convertir los espacios públicos en bibliotecas abiertas, se busca consolidar a El Mante como un municipio que apuesta por la cultura como motor de cambio social.