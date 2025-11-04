MANTIENE PATTY CHÍO LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL POBLADO EL LIMÓN

* A través de las brigadas de Parques y Jardines, así como alumbrado Público.

El Gobierno Municipal de El Mante, que encabeza la Alcaldesa Patty Chío, continúa fortaleciendo las acciones los servicios públicos en el Poblado El Limón.

Durante la jornada, se realizaron labores de limpieza general, poda de árboles, pintura y rehabilitación de luminarias, con el propósito de conservar en óptimas condiciones las áreas públicas y de convivencia familiar.

La Directora de Servicios Públicos, María de los Ángeles Ramírez Perales, destacó el interés de la Presidenta Municipal por mantener limpios los accesos, plazas y áreas verdes, así como por garantizar el funcionamiento adecuado del alumbrado público.

Reconoció el trabajo coordinado con el Delegado del Poblado, Fernando Verástegui, para mantener los espacios públicos en buen estado, seguros y funcionales.

“Por instrucciones de la Presidenta Municipal Patty Chío, brindamos atención permanente a los servicios básicos, como la limpieza e iluminación de la plaza principal, accesos y la cancha de usos múltiples”, señaló la funcionaria.

Con la misma dinámica de trabajo se impulsan este tipo de brigadas en otros puntos de la zona urbana, con el objetivo de mejorar los servicios públicos en las colonias y comunidades.