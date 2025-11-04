GOBIERNO MUNICIPAL Y DIF TAMAULIPAS APOYAN A MUJERES CON CÁNCER

* En campaña permanente, reciben prótesis mamarias fortaleciendo su salud y autoestima.

Con el apoyo de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas Dra. María de Villarreal, y del Gobierno de El Mante que preside Patty Chío, mujeres mantenses que luchan contra el cáncer de mama recibieron prótesis mamarias.

Durante el encuentro “Una mañana de café con olor a mar”, celebrado en Tampico, las beneficiarias recibieron este apoyo acompañado de una charla sobre tanatología, que fortalece su salud mental y autoestima para seguir adelante, pensando en su bienestar integral.

“En el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, la Presidenta Patty Chío nos ha instruido mantener firme el respaldo a las familias; y desde el Sistema DIF El Mante, ser enlace con el DIF Tamaulipas para que, a través de la campaña permanente ‘Talismán de vida’, sigan llegando los apapachos a quienes luchan contra la enfermedad”, comentó Erika Torres Velázquez, directora del Sistema DIF El Mante.

Destacó que la campaña “Talismán de vida” realizada por el DIF Tamaulipas es permanente y toda persona que requiera una prótesis mamaria, turbante o reconstrucción mamaria puede solicitarla a través del departamento de asistencia comunitaria en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en El Mante.