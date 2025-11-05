ENCABEZA DIF GONZÁLEZ UN AÑO DE LOGROS Y RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

La presidenta del DIF González, Lic. Sarahí Rageb Gómez, destacó los avances alcanzados durante el primer año de gobierno 2024–2027, fruto del trabajo en equipo con el alcalde Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, el DIF Estatal y el Gobierno del Estado.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Cumpliendo con la responsabilidad al frente del DIF municipal y el compromiso con la transparencia de su gestión La Lic. Sarahí Rageb Gómez realizó un competo balance de su primer año de gestión ante miles de gonzalenses en la plaza principal.

Acompañada por el alcalde Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez y por la Lic. Francisca González Castillo, directora de Programas Alimentarios de DIF Estatal, representante de la presidenta de DIF Estatal, Dra. María Santiago de Villarreal, Rageb Gómez mostró en video las acciones más trascendentes destacado la infraestructura funciona de siete Casas Club del Adulto Mayor, siete Comedores Comunitarios y tres Centros de Capacitación CEDIF, todos al servicio de la ciudadanía y destinada a fortalecer el tejido social. Así como la continuidad y fortalecimiento de servicios de salud a través de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR),

Durante la presentación del informe de actividades, se proyectó un video ilustrativo con testimonios de beneficiarios de operaciones oftálmicas, entrega de sillas de ruedas, servicios funerarios, despensas, atención médica y apoyo al adulto mayor, entre otros servicios.

Al termino del Informe en conferencia de prensa, la presidenta del Sistema DIF González, Lic. Sarahí Rageb Gómez, resaltó los logros alcanzados durante el primer año de la administración 2024–2027, periodo que comparte con su esposo, el alcalde Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, y que ha estado enfocado en consolidar una gestión humana y cercana a la gente.

La Lic. Rageb Gómez expresó sentirse orgullosa por los resultados obtenidos y reconoció el esfuerzo del equipo del DIF. “Estamos contentos y satisfechos; cada resultado es fruto del compromiso de todos los que formamos parte del DIF González”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Zúñiga Rodríguez destacó que los avances logrados son producto de la coordinación con el DIF Municipal, municipios vecinos y, principalmente, con el DIF Estatal y el Gobierno de Tamaulipas. Agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya y a la Dra. María Santiago de Villarreal por su respaldo y por impulsar un modelo de gobierno con sentido humano.

> “Estoy orgulloso de mi esposa. Sabíamos que este reto implicaba sacrificios familiares, pero los resultados ya se reflejan en beneficio de González”, expresó el alcalde.

Asimismo, el edil señaló que al inicio de su administración se enfrentaron a una situación complicada, con adeudos y carencias, pero que, gracias a la gestión y la planeación, se han sentado las bases para la transformación del municipio.

> “Vamos a seguir gobernando con amor y con los principios de la Cuarta Transformación. En González ya se nota el cambio; los apoyos llegan directamente a la gente”, enfatizó.

La presidenta del DIF subrayó que su labor está inspirada en el liderazgo de su esposo y en la visión de servir con empatía.

> “Él me inspira. Hacemos equipo desde el hogar y también en el gobierno. Juntos compartimos la meta de transformar González”, puntualizó.

Finalmente, tanto el alcalde como la presidenta del DIF refrendaron su compromiso de continuar trabajando por un González más próspero, solidario y con mayor bienestar para todas las familias, agradeciendo el respaldo de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobierno del Estado.