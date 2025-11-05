DESDE QUE LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN, EL DR. AMÉRICO Y LA DRA. MARÍA ESTÁN PRESENTES: ALCALDE DE GONZÁLEZ.

En el marco del Primer Informe de Actividades del Sistema DIF Municipal, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez reconoció la labor de la Lic. Sarahí Rageb Gómez y el respaldo incondicional del Gobernador Américo Villarreal y la Dra. María de Villarreal.

González, Tamaulipas, a 5 de noviembre de 2025. – En el marco del Primer Informe de Actividades del Sistema DIF González, el Presidente Municipal, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, ofreció un emotivo mensaje ante la comunidad, donde destacó la visión humanista y el trabajo en equipo como pilares de la transformación social que vive el municipio.

Al tomar la palabra tras la rendición de cuentas de la Presidenta del DIF González, Lic. Sarahí Rageb Gómez, el Dr. Zúñiga Rodríguez extendió un profundo agradecimiento a su esposa, reconociendo el gran amor, voluntad y determinación con la que encabeza el organismo asistencial. “Todo lo que vimos hoy, esta expansión de infraestructura y apoyo, no hubiera sido posible sin ese gran respaldo del estado y liderazgo”, afirmó.

El Alcalde subrayó la estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, liderado por el Dr. Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas, y la Dra. María de Villarreal, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas.

“Quiero decirles que desde que llegó la Transformación a Tamaulipas, el Dr. Américo Villarreal y la Dra. María están presentes en González. Al gobernar con humanismo, hacen un gran equipo con cada uno de los municipios, brindándonos toda la atención, todo el amor, todo el cariño”, expresó el munícipe ante los más de mil asistentes.

El Presidente Municipal también hizo un reconocimiento especial a la labor del equipo del DIF Municipal, destacando su dedicación en la búsqueda constante de dar “ese plus que caracteriza a los gobiernos de la transformación”, a través de acciones que se traducen en “esos apapachos de la Doctora María”.

El mensaje del Dr. Zúñiga Rodríguez hizo hincapié en la trascendencia de la labor realizada, que va más allá del presente.

“No gobernamos para el presente solamente, gobernamos para el futuro y pensamos en nuestro pueblo, en nuestra gente, en nuestras raíces, en los que están presentes y en los que van a venir”, puntualizó.

El Alcalde finalizó su intervención reafirmando el compromiso de su administración y del Sistema DIF: buscar cómo dejar las bases de la transformación y generar herramientas que sirvan a futuro para cambiar las próximas generaciones, concluyendo con un potente llamado a la unidad: “¡Porque González somos todos!”