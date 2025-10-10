ARTISTAS MANTENSES RECONOCEN IMPULSO DE PATTY CHIO A LA CULTURA

* Talento unido en Exposición Pictórica “Amigos del Arte” muestran más de 80 obras en la galería de Arte Ramón Cano Manilla, inaugurada por la alcaldesa.

El Gobierno Municipal de El Mante 2024–2027, que encabeza la Presidenta Municipal Patty Chío, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural, inauguró la Exposición Pictórica Colectiva “Amigos del Arte”, una muestra que reúne el talento de artistas mantenses de distintas generaciones.

Hermanados por su pasión y creatividad , la Presidenta Municipal Patty Chío inauguró la muestra colectiva en la que participan 22 artistas con 80 obras en diversas técnicas,

la exposición, es coordinada por el profesor Magdiel Saldaña Salce, quienes comparte diversas expresiones artísticas y técnicas pictóricas que reflejan la forma muy particular de ver la vida desde su perspectiva.

Durante el evento, la Presidenta Municipal Patty Chío agradeció la presencia de la regidora Judith Amaro Rivas y del Director de Desarrollo Cultural, Saúl Acosta Guerrero, quienes contribuyen activamente en el impulso y desarrollo de la cultura en el municipio.

“Desde el inicio de nuestro primer año de gobierno hemos reiterado nuestro compromiso de seguir impulsando el talento local y abrir espacios donde las familias mantenses puedan disfrutar y compartir la perspectiva artística de nuestra gente. Con esta exposición queda demostrado que la cultura está viva en El Mante”, destacó la Alcaldesa

Los artistas reconocieron el impulso que la la Presidenta Municipal da a el arte y la cultura y en especial, se dijeron respaldados por el Gobierno Municipal

Patty Chío, reconoció el apoyo del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, por promover y respaldar actividades culturales en todo Tamaulipas, fomentando el arte, la música, la danza y el teatro como pilares del bienestar social.

Asistieron a esta muestra: regidores y familias mantenses.