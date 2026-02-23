IMPULSA PATTY CHÍO BIENESTAR DE FAMILIAS EN LA ALTAVISTA 2

* Entrega alcaldesa obra de rehabilitación de drenaje sanitario y tomas de agua potable para beneficio de familias de las colonias: Altavista 2 y Obrera No. 2.

Atendiendo servicios prioritarios como el drenaje y agua potable, el Gobierno Municipal que encabeza Patty Chío realizó la entrega de la obra de rehabilitación de la red hidrosanitaria en la calle Almendros, una acción que beneficia directamente a las familias de las colonias Altavista 2 y Obrera 2.

Durante el acto, se contó con la participación del presidente del Comité de Obra, Octavio Rodríguez, quien expresó su agradecimiento a nombre de las y los vecinos beneficiados, destacando que esta obra representa una mejora significativa en la calidad de vida de ambas colonias. Reconoció el respaldo del Ayuntamiento y la disposición para escuchar y atender una necesidad prioritaria para la comunidad.

En su mensaje, la presidenta municipal, Patty Chío, subrayó el compromiso de su administración con las obras que verdaderamente transforman la vida de las personas.

“Venimos a cumplirle a la gente; sabemos que el drenaje y el agua potable no siempre se ven, pero se sienten todos los días en la salud y en la tranquilidad de las familias”, expresó.

Destacó que estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Gobierno del Estado que dirige el gobernador Américo Villarreal Anaya, bajo una visión de transformación que prioriza el bienestar social.

“Cuando trabajamos en equipo —Federación, Estado y Municipio—, logramos que los recursos se traduzcan en resultados reales para nuestra gente”, puntualizó Patty Chío.

La alcaldesa también reconoció el respaldo de las y los integrantes del Cabildo por aprobar el presupuesto destinado a estas obras, así como la labor del Consejo Social de Obra por vigilar que los trabajos se realizaran con calidad y transparencia.

Con acciones concretas en infraestructura básica, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de seguir impulsando obras con sentido social, atendiendo las necesidades más apremiantes y construyendo mejores condiciones de vida para todas y todos.