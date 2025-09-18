BUSCA GOBIERNO DE PATTY CHÍO ALIANZA CON EL CRIT TAMAULIPAS

* Acompañada de estudiantes, la Presidenta Patty Chío visita instalaciones en Altamira y acuerdan un trabajo conjunto que pueda beneficiar a los mantenses

Acompañada de estudiantes de diversas instituciones educativas de El Mante, la Presidenta Municipal Patty Chío y la directora del Sistema DIF Erika Torres Velázquez, visitaron las instalaciones del CRIT Tamaulipas.

En el puerto de Altamira, recorrieron las áreas del Centro de Rehabilitación Integral Teletón Tamaulipas a través del cual se atiende a niños en condiciones de discapacidad mediante un servicio integral.

La primera autoridad, dijo que esta visita y recorrido junto a estudiantes, busca hacer sinergia en diversas vertientes como la atención directa a niños mantenses que lo requieran y un trabajo coordinado con el DIF y su Centro de Rehabilitación Integral.

La Presidenta Patty Chío acompañada de los regidores San Juana Doria, Omar Salomón y Alejandra García, además de la directora del DIF Erika Torres Velázquez, resaltó que estas oportunidades de conocer de cerca la atención especializada que reciben los niños en cada una de las terapias, sensibilizan aun más al gobierno humanista, para trabajar en unidad y emprender acciones que contribuyan a la atención de Mil 050 niños y niñas con alguna discapacidad física y motora que son atendidos al año en el CRIT Altamira, entre ellos niños mantenses.

Dijo que además, se abre la oportunidad para que personal del DIF que trabaja tambien con la rehabilitación de niños y adultos, pueda fortalecer sus conocimientos para aplicarlos localmente en beneficio de las familias mantenses.

El director del CRIT Baldomero López Zamora y Flor Esther Pulido subdirectora de alianzas estratégicas, explicaron los servicios y terapias especializadas que se proporcionan son servicios de calidad y calidez con equipo de alta tecnología.

Estudiantes de UAMM, Instituto Tecnológico Superior de El Mante, ICEST, UNIDEP, Escuela de enfermería “José Ángel Cádena”, Universidad de Desarrollo Emprendedor, Escuela de Trabajo Social, Preparatoria Mante, CBTis 15 y Conalep, vivieron la experiencia y se comprometieron a unirse con el Gobierno Municipal y el Sistema DIF en campañas de boteo Teletón y colecta de taparoscas y pet a beneficio del CRIT, para contribuir en en los servicios que ofrecen.

“De lo que se trata es de establecer alianzas que beneficien a los mantenses, de trabajar Unidos como siempre decimos para que esa transformación en la vida de las familias sea posible”, dijo la Alcaldesa