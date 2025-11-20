ENCABEZA PATTY CHÍO CEREMONIA POR EL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

* Participan más de 5 mil estudiantes de educación primaria, presentando distintos cuadros deportivos con identidad mexicana, siendo testigos cientos de familias a lo largo del recorrido

Al considerar que la Revolución Mexicana permitió la transformación social, política y económica que sigue vigente en el país, la Presidenta Municipal Patty Chío encabezó esta mañana la ceremonia y desfile cívico en conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

A este acto asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de Seguridad, Protección Civil, Guardia Nacional y Guardia Estatal, así como representantes del sector educativo, síndicos y regidores.

En su mensaje, la Alcaldesa destacó que la Revolución Mexicana fue un proceso de profunda transformación social cuyos principios siguen vigentes.

“La Revolución Mexicana no terminó en 1917, sino que continúa y se vive día a día. Es un llamado a la unidad para construir un México mejor, donde la libertad, la igualdad y la justicia sean los estandartes de la lucha. Los ideales de los héroes revolucionarios deben ser una guía para enfrentar los desafíos actuales de nuestra gran nación”, expresó.

Patty Chío subrayó que, desde este rincón de suelo tamaulipeco y orgullosamente mexicano, pueblo y gobierno de El Mante continúan trabajando en unidad por la transformación del país.

Este año, y conforme a la organización establecida, correspondió a las escuelas primarias participar en el desfile cívico, confirmando la asistencia de más de 50 contingentes que realizaron diversas demostraciones, entre las que destacaron tablas rítmicas con identidad revolucionaria, presentadas con gran entusiasmo y creatividad.

Asistieron y participaron 22 escuelas primarias, 15 instituciones y clubes de servicio, siendo un total de 5 mil 900 asistentes.