GÓMEZ FARÍAS CONMEMORA EL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN CON UN COLORIDO DESFILE CÍVICO

El alcalde Frank de León encabezó el evento en la cabecera municipal, destacando la participación de escuelas e instituciones que recrearon los pasajes históricos del movimiento armado.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El municipio de Gómez Farías se vistió de fiesta cívica y color para conmemorar el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, un evento que se celebró con un vistoso desfile en la cabecera municipal.

La jornada fue encabezada por el alcalde Frank de León, quien presidió la ceremonia y el recorrido, en el que diversos contingentes recrearon los momentos más emblemáticos y significativos de la gesta revolucionaria.

El desfile contó con la entusiasta participación de todas las escuelas e instituciones de la comunidad, cuyos alumnos y personal se esforzaron por representar con gran detalle los pasajes de la Revolución Mexicana. Carros alegóricos, vestuarios de época y números artísticos llenaron las calles, ofreciendo un emotivo recordatorio de la lucha por la justicia y la libertad en el país.

Al finalizar el evento, el alcalde De León expresó su profundo agradecimiento a la comunidad. “Gracias a todas las escuelas e instituciones participantes y a todos quienes hicieron posible este bonito evento. Es fundamental mantener viva nuestra historia y celebrarla con este fervor cívico”, comentó, concluyendo con un enérgico “¡Viva México!”

La celebración no solo sirvió como un acto de memoria histórica, sino también como una jornada de unidad y convivencia para los habitantes de Gómez Farías.