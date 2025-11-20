¡OCAMPO SE VISTE DE GALA! CONMEMORAN CON MAGNO DESFILE EL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó la ceremonia cívica y posterior desfile, destacando el orgullo y la preservación de la historia nacional.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El municipio de Ocampo se unió en una emotiva jornada cívica para conmemorar el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, rindiendo un merecido homenaje a los héroes que forjaron el destino de la nación con su lucha y valentía.

Los actos conmemorativos iniciaron con una solemne ceremonia cívica en la explanada de la Presidencia Municipal, la cual estuvo encabezada por el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez, quien estuvo acompañado de su esposa, la C. P. Martha Uresti de Budarth. Durante el acto, se recordó la importancia histórica del movimiento revolucionario y el legado de quienes sacrificaron su vida por la justicia y la libertad.

Posteriormente, la festividad se trasladó al Campo 20 de Noviembre, donde dio inicio un espectacular desfile que llenó las calles de color, historia y un profundo orgullo mexicano. La marcha cívica contó con la participación de diversos contingentes escolares y sociales, carros alegóricos que representaban pasajes de la Revolución, una nutrida cabalgata, y una espectacular presentación de tablas rítmicas que animaron a los asistentes.

Al finalizar el desfile, el alcalde Melchor Budarth Báez expresó su agradecimiento a la comunidad. “Agradezco a todas y todos por ser parte de esta gran fiesta cívica que nos une como comunidad. Seguimos preservando nuestra historia y fortaleciendo el orgullo de ser mexicanos”, señaló el edil, enfatizando el compromiso de su administración con los valores cívicos y la identidad nacional.

La jornada fue un testimonio del espíritu vibrante de Ocampo, que año con año refrenda su compromiso con la memoria histórica de México.