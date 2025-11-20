CONMEMORA GOBIERNO DE ALTAMIRA EL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

*Más de 4,500 estudiantes participaron en el tradicional desfile cívico-deportivo

ALTAMIRA TAM., 20 Noviembre 2025.- El Gobierno de Altamira llevó a cabo el tradicional desfile cívico-deportivo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, evento encabezado por el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque Pérez.

El recorrido inició en el bulevar Allende, donde cientos de familias se dieron cita para disfrutar de las coreografías, tablas rítmicas y presentaciones artísticas de alumnos de distintas instituciones educativas del municipio. En total, 36 contingentes y 4,529 estudiantes participaron en esta edición, finalizando su trayecto frente al pórtico del palacio municipal.

Durante su mensaje, el alcalde Martínez Manríquez agradeció la entusiasta participación de estudiantes, docentes y padres de familia, destacando que su compromiso permitió dar realce a esta significativa celebración. El acto contó también con la presencia de autoridades municipales y estatales, así como integrantes del Cabildo altamirense.

Asimismo, asistió en representación del gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, el director regional de la Secretaría General de Gobierno, Ing. Alfredo Ruiz Arias, además de autoridades civiles y militares.

La conmemoración del 20 de noviembre representa una oportunidad para honrar los ideales de justicia, democracia, libertad y participación ciudadana que dieron origen al movimiento revolucionario y marcaron el rumbo histórico de México.

El desfile concluyó en un ambiente festivo, acompañado del reconocimiento a todos los participantes, quienes con su entusiasmo reafirmaron el valor de esta fecha y su importancia para la identidad cívica del municipio de Altamira.